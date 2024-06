Cento, colpo in vista. Sperduto sul perimetro. Arriva da Agrigento

Aspettando di sapere se si potrà contare sul blocco dei confermati composto da Carlos Delfino, Federico Mussini e Lorenzo Benvenuti (con Moreno accasatosi a Ruvo di Puglia e Palumbo vicino a Verona), la Sella Cento lavora per rimpinguare anche il nucleo dei giocatori che dovrà dare minuti e qualità dalla panchina, in una stagione che si preannuncia complicata e nella quale tante saranno le scommesse che sul campo Renato Nicolai ed Emanuele Di Paolantonio dovranno vincere.

Un nome che nelle ultime ore ha fatto capolino per il mercato biancorosso e che a breve verrà ufficializzato, è quello di Alessandro Sperduto, guardia 24enne reduce da una stagione da 12 punti di media con la maglia di Agrigento, con picchi oltre i 14 punti nella fase a orologio. Buona mano, capacità di segnare anche in pochi minuti, dopo alcune stagioni da protagonista al piano di sotto con Caserta, Cecina e Sant’Antimo, il salto in A2 lo ha visto produrre buoni numeri, a dispetto della retrocessione degli isolani.

Ed ora è pronto a sposare la causa biancorossa, dove nei progetti iniziali dovrebbe occupare il ruolo di sesto uomo, un primo cambio degli esterni che entra per dare il cambio di marcia e punti istantanei dalla panchina, alle spalle ci si augura di Mussini e Delfino, che la Sella spera di riconfermare. L’esterno reggiano può uscire dal contratto entro i primi di luglio, ma lo farà solo a fronte di un’offerta davvero importante, mentre l’argentino sta parlando in queste ore con il management biancorosso. Sotto canestro, si fa strada l’ipotesi della permanenza di Benvenuti, dopo il lungo stop per infortunio.

Per gli americani invece, un esterno (play o guardia dipenderà dalla scelta di Mussini) e un lungo, ci sarà tempo, una volta completato il pacchetto tricolore.

Mauro Paterlini