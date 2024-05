Cento, finale vincente. L’obiettivo è a un passo

sella cento

88

luiss roma

85

SELLA : Delfino 14, Bruttini 11, Musso 12, Palumbo 15, Mussini 23, Moreno 5, Ladurner 8, Pavani, Bucciol, Magni, Archie, Toscano. All. Mecacci.

LUISS ROMA: Sabin 20, D’Argenzio 16, Cain 12, Cucci 9, Fallucca 9, Salvioni 6, Murri 3, Pasqualin 10, Tolino, Jovovic, Villa. All. Paccariè.

Arbitri: Foti, Lupelli e Grappasonno.

Note: parziali 24-16; 51-45; 65-65.

Cento batte anche la Luiss e chiude una settimana di sole vittorie, avvicinando sempre di più la matematica salvezza. Il finale anche questa volta è clemente coi biancorossi, che prima scappano poi si fanno agguantare, regalando ai capitolini il tiro per il potenziale overtime, respinto dal ferro. Pronti-via ed è subito gol dell’ex, Sabin dall’arco fa 3-0. Il raddoppio arriva qualche minuto più tardi (0-6) e sveglia la Benedetto: il primo a colpire è Palumbo, poi Mussini e Bruttini impattano a quota 6. Il duello finalmente si accende, con Cain e Bruttini al comando a guidare le rispettive squadre, e Pasqualin a scrivere il -2 (16-14).

L’equilibrio si spezza nei pressi del gong, con la difesa della Sella che costringe la Luiss a tirare male e spesso a sproposito, mentre davanti Palumbo e Moreno danno spettacolo, propiziando il primo strappo: 24-16 al 10’. Il vantaggio si dilata in apertura di seconda frazione (28-16), ma Sabin non ci sta e torna a fiondare da lontano, togliendo il tappo dal canestro biancorosso e dando un’importante iniezione di fiducia ai suoi dopo un lungo digiuno offensivo. Ad imitarlo con successo è D’Argenzio: due bombe in sequenza e di nuovo parità (28-28). Prima dell’intervallo, la Luiss si riavvicina (47-45), ma un piazzato di Delfino e un mezzo regalo di Pasqualin la ricacciano al mittente: 51-45 al 20’. Nel terzo quarto, il solito film: gli ingranaggi della Sella si inceppano e gli universitari ne approfittano, parziale di 7-0 e sorpasso (51-52). Da lì, cominciano gli inseguimenti, ma nessuno riesce a scappare, nonostante le fiammate del terzo ex della serata Fallucca (65 pari al 30’). La Sella riparte di slancio ad inizio ultimo quarto (71-65), spinta da uno scatenato Musso, che dall’arco prova a spaccare la partita (74-67). Sembra fatta, ma la Luiss riemerge con una bordata di Cucci, poi Cain e D’Argenzio mettono ulteriore pepe sul rush finale (81-79 al 38’). Le gite in lunetta portano Cento a +3 a 8’’ dalla fine, nell’ultima azione D’Argenzio tira per il pareggio ma trova solo il ferro.

Giovanni Poggi