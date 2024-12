Cestistica già a un bivio. In palio il quarto posto

La vittoria (seppur sofferta) su Moncalieri ha fatto tornare il sorriso in casa Cestistica Spezzina. Archiviato il successo con le piemontesi, le bianconere sono attese stasera alle 21 a Costa Magnaga (Lecco), in quello che è un vero e proprio spareggio per le ambizioni di quarto posto, che dà diritto alla partecipazione alla Coppa Italia. Sulla carta le avversarie partono con i favori del pronostico, Spezia però punta a vincere anche perchè avrà poi un calendario più agevole. La zona playoff è l’obiettivo di inizio stagione, anche se c’è il rammarico per qualche punto lasciato per strada. Parola al capitano Elisa Templari (nella foto) che analizza il momento, la sfida di stasera e le parole del coach su certi passaggi a vuoto visti in partita. "Spesso ci capita di non avere continuità per tutti i 40 minuti, questo fa sì che le partite che avrebbero già preso una chiara direzione, vengano decise nei minuti finali – dice Templari – Non so dare una motivazione, ogni tanto pecchiamo di superficialità e di poca concretezza: stiamo lavorando ogni settimana anche per migliorare questi aspetti. Adesso ci aspetta una partita molto importante e complicata. Costa Masnaga è un’ottima squadra che fa dell’ intensità la sua arma migliore. Starà a noi cercare di farle giocare ’più a metà campo’ e quindi non farle correre troppo e chiudergli un po’ gli spazi all’interno dell’area. Come sempre pensiamo partita per partita, ma sappiamo bene dell’importanza di questa!"

La giornata prevede stasera questi incontri Empoli-Virtus Cagliari, Selargius- San Giovanni Valdarno, Basket Giussano- Acli Livorno. Costa Magnaga- Cestistica, si giocherà alle 21 alla alla Palestra comunale di Costa Masnaga, arbitri Edoardo Di Salvo e Samuele Montano. Domani le altre sfide Broni-Salerno, Moncalieri-Academy Benevento e Torino Basket-Sanga Milano.

Marco Zanotti