Che bella Italia, tra vin brulè e sfide a padel

Se in mattinata il centro storico è stato invaso da tanti baby cestisti che hanno portato il proprio entusiasmo e calore agli azzurri che si stavano allenando al PalaBigi, nel pomeriggio la tanta folla, che ha popolato l’esagono in occasione della festa patronale, ha potuto degustare un bicchiere di vin brulè con due ’baristi’ d’eccezione. L’appuntamento annuale davanti al PR Store in Piazza Prampolini, in occasione del match fra Italia e Islanda, si è infatti colorato di azzurro con il reggiano doc Nicolò Melli e il lungo Giampaolo Ricci che hanno così sostituito i giocatori della Pallacanestro Reggiana in questa tappa ormai diventata fissa per il popolo reggiano, con il brulè offerto dalla Pallacanestro Reggiana. E se il buon Nicolò, che domani giocherà da capitano sul parquet che lo ha visto esordire fra i professionisti, ha firmato autografi e scattato selfie a go-go, anche il buon ’Pippo’ Ricci è stato inondato dall’affetto: "Capitare a Reggio in concomitanza con la festa di San Prospero ci fa super piacere, percepiamo una città viva e che ha già riempito il palazzo per il match contro l’Islanda. Il sold-out, insieme a questa aria di festa, ci gasa davvero! Ma non dobbiamo sottovalutare questa partita: anche negli altri gironi si sono visti risultati a sorpresa. Venerdì i ragazzi sono stati bravi a vincere in trasferta e, ora che siamo arrivati anche noi impegnati in Eurolega, proveremo a dare un contributo per portare a casa una vittoria che ci regalerebbe la qualificazione matematica ad Eurobasket. Insomma, cercheremo di cavalcare l’allegria che ci ha regalato la città".

Sempre nel pomeriggio, al Circolo Tennis di Reggio, la Unahotels ha fatto gli onori di casa, rispettando una tradizione ormai consolidata e instaurata da tempo da coach Pozzecco come momento di svago prima della palla a due, con la voce che si è subito sparsa, destando la curiosità di molti. Il general manager Claudio Coldebella in coppia con Piero Montecchi, tornato dagli Stati Uniti per assistere agli ultimi match casalinghi della Unahotels prima della sosta oltre che per l’incontro odierno della nazionale italiana, ha sfidato a padel (in una gara combattutissima) Gianmarco Pozzecco che ha fatto coppia con Federico Fucà, vice di Priftis e vice anche dell’allenatore azzurro. La terza coppia, invece, era formata dal preparatore atletico della Unahotels Sandro Bencardino e da Gianluca Basile, da quest’anno volto scelto dalla Legabasket nella creazione di contenuti e interviste con i giocatori. L’ex golden boy cresciuto nella cantera reggiana avrà il ruolo di intervistatore per confrontarsi e fare delle chiacchiere un po ‘come faceva l’anno scorso coach Trinchieri con altri allenatori. Basile è giunto a Reggio, oltre che per assistere al match, per intervistare Pozzecco, in virtù di un rapporto di amicizia che va oltre i successi ottenuti insieme sul parquet, e inoltre si confronterà con Michele Vitali.