Chiamateli imbattibili. Bellaria, la favola più bella

Loro sono come fratelli, dentro e fuori dal campo. I genitori, con tanto di magliette "Bellaria Spirits" i primi tifosi. Sono i "Bimbi di Rino", la squadra di basket del Bellaria Pontedera dell’annata 2012, ancora imbattuti in stagione e alle Final Four per la vittoria del titolo regionale. Reduci da due anni di pandemia, dove non avevano fatto partite ufficiali ed avevano continuato ad allenarsi all’aperto con tutte le difficoltà che ricordiamo, lo scorso anno questa squadra inizia il campionato Aquilotti 2022/23 senza perdere nemmeno una partita, sia nella fase provinciale che interprovinciale (che non prevede finali regionali). Quest’anno da Esordienti, ultimo anno di minibasket, hanno mantenuto l’imbattibilità, dominando il girone provinciale, vincendo la seconda fase interprovincale e sabato scorso al "Palavinci" di Montecatini, battendo l’Augies Montecatini ed il Calcinaia Basket, si sono qualificati per la Final Four per il titolo regionale.

E già questo è un grande risultato dato che erano 84 squadre all’inizio. Ecco il roster 2023/24 della squadra 2012 del GS Bellaria Basket Pontedera che sta stupendo tutti. L’allenatore è Cristoforo ‘Rino’ Monaco, il secondo è Matteo Puccioni, con i dirigenti Federico Tamberi ed il responsabile Minibasket Guenda Lucchetta. I giocatori: Mattia Pianigiani (n. 0), Filippo Frisenda (n. 1), Michele Billeri (n. 8), Edoardo Pancrazi (n. 9), il capitano Rayan Chabki (n. 10), Giacomo Bertini (n. 11), Diego Del Corso (n. 12), Matteo Telleschi (n. 13), Gabriel Carbonari (n. 47), Lorenzo Ciampini (n. 51), Tommaso Ghilli (n. 70), Marco Matteoli (n. 72), Leone Cicarelli (n. 76), Dario Mosti (n. 77), Pietro Maisto (n. 83) e Michelangelo Cozzolino (n. 99).

Per completare il processo di formazione la squadra ha affrontato anche il campionato di categoria superiore, Basket Under13 FIP, riuscendo a qualificarsi (unica squadra di Esordienti) per le finali regionali JuniorNBA a 30, partite dove hanno dovuto affidarsi alla loro tecnica per opporsi allo strapotere fisico degli avversari. Un percorso di crescita che prosegue nella Coppa Toscana. Domenica scorsa hanno battuto la Libertas Liburnia Livorno per 86-26, massimo score in stagione contro dei "categoria superiore".

I ragazzi abitano tutti nel raggio di cinque km dal centro sportivo Bellaria, hanno giocato solo in questa squadra, e ben cinque arrivano dalla frazione di Treggiaia, ma soprattutto si divertono e crescono in un’ambiente sano.