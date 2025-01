"Ci godiamo un giorno di riposo, i ragazzi se lo meritano». "Stiamo ritrovando i nostri meccanismi»

"Quando la squadra gioca così, da allenatore non può che farti piacere, stiamo piano piano ritrovando i meccanismi di inizio anno". Anche per coach Benedetto è la serata perfetta, dopo aver rivisto l’Adamant dei tempi migliori, dominatrice assoluta contro la capolista Monfalcone: "E’ un po’ di tempo che riusciamo ad allenarci in un certo modo e i risultati si vedono – le parole del tecnico reggino –, la verità è che abbiamo avuto un lungo periodo in cui le cose non ci riuscivano perché eravamo attanagliati da una serie di problemi fisici che ci condizionavano in settimana. Ora ci abbiamo fatto l’abitudine, sapevamo che cosa togliere a Monfalcone per metterli in difficoltà, siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare: ci godiamo un giorno di riposo, non volevamo darlo ma i ragazzi se lo meritano, e ci ritroveremo domani per preparare la gara di mercoledì con San Bonifacio. Ballabio è tornato quello che conoscevamo, la squadra gira, i giovani stanno crescendo in maniera esponenziale, ma è giusto dare meriti a tutti i ragazzi: mi danno tanto durante gli allenamenti, i frutti del lavoro si stanno vedendo. Sono convinto che nel prosieguo di stagione Tio, Dioli e Yarbanga diventeranno ancora più efficaci e determinanti di quanto non lo siano già ora, nel frattempo godiamoci i senior e i ‘mezzi senior’. Il mercato? Ad essere sincero non ho mai avuto la fretta di aggiungere un giocatore, ci stiamo guardando attorno ma non è una priorità. Stiamo ritrovando i giusti meccanismi, se arriverà qualcuno dovrà farlo in punta di piedi, non abbiamo bisogno di un elefante in una cristalleria. La squadra ha trovato il suo equilibrio, aggiungere per aggiungere non serve a nulla, dobbiamo trovare la giusta occasione e poi valuteremo un eventuale innesto".

j.c.