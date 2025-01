Coach Angori dopo il ko a Capo d’Orlando. "Strada giusta: con l’intensità si va lontano»

La trasferta di Capo d’Orlando si è rivelata una partita ruvida, come l’ha definita più volte coach Matteo Angori, dalla quale l’Andrea Costa ne è uscita senza la vittoria che avrebbe dato seguito alla striscia positiva inaugurata a inizio anno, ma perlomeno con la differenza canestri salva (+3 all’andata al Ruggi, contro il -1 di mercoledì). Un fattore che solo il futuro dirà se si potrà rivelare utile. Per ora resta un po’ di rammarico per non essere riusciti a portare a casa due punti dopo una partita diversa dalle altre, equilibrata e di elevato tenore agonistico, che solo uno sfortunato epilogo nell’infuocato finale di gara non ha permesso all’Up di centrare la terza vittoria consecutiva.

"In una partita molto ruvida Capo d’Orlando ha avuto la forza di rimanere aggrappata alla partita, anche quando sembrava che avessimo preso l’inerzia – commenta coach Angori –. Tecnicamente parlando c’è poco da dire, la gara si è decisa per dettagli e per errori in generale, e se avessimo vinto noi non avremo rubato nulla. Sono comunque contento di quanto hanno fatto i ragazzi, sapevamo che su un campo molto caldo, che conosco bene, dovevamo fare una partita solida e qualsiasi cosa succedesse in campo dovevamo rimanere dentro la partita, e da questo punto di vista nelle ultime gare abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti. C’è un po’ di frustrazione perché avevamo tutte le carte in regola per portarla a casa, ma continuando a proporre questa intensità potremo fare molto bene".

Domenica, al palasport di Cervia (come ha confermato ieri la società) i biancorossi affronteranno la Bakery Piacenza (mercoledì sconfitta in casa da Crema). Se nelle ultime due vittorie le assenze di Filippini e Sanguinetti sono state ben mascherate, alla lunga servirà ritrovare anche l’apporto di due pedine da quintetto. In particolare quello dell’esperto playmaker, anche mercoledì a sedere in panchina con la squadra, fattore quanto mai determinante soprattutto per quel che riguarda la gestione dei finali di gara.

Quanto alla sfida di domenica, gli abbonamenti saranno regolarmente validi (trattandosi di una partita casalinga) e il biglietto sarà al prezzo unico di 10 euro. Per l’occasione il tifo organizzato dell’Onda d’Urto metterà a disposizione un pullman da 50 posti, gratuito e riservato ai tifosi, per venire incontro a coloro che non hanno modo di recarsi a Cervia (con partenza alle 16,30 dalla scuola Paolini, in via Guicciardini). Vista la disponibilità limitata dei posti, agli interessati è chiesto di mandare una mail all’indirizzo [email protected].