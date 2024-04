Coach benedetto. "I playoff? Non vedo l’ora di iniziarli»

"Ho ringraziato i ragazzi perché dal mio arrivo hanno dimostrato sempre grande disponibilità e propensione al lavoro: devo essere sincero, non vedo l’ora inizino i playoff". Coach Giovanni Benedetto si coccola la sua squadra dopo la quarta vittoria consecutiva ottenuta contro Bergamo, un successo che apre le porte del terzo posto nella griglia playoff per i biancazzurri. "Almeno un paio di giocatori sono scesi in campo rischiando di peggiorare i propri acciacchi - il commento del tecnico calabrese -, allenandoci male siamo riusciti comunque ad inquadrare bene la partita e a vincerla senza grandi patemi. I giovani? Assieme al mio vice Castaldi abbiamo scelto di dare loro minuti importanti già nella prima fase, l’obiettivo era quello di averli pronti sia fisicamente che mentalmente per queste partite, e ancor di più nei playoff. Quando sono arrivato io a gennaio, onestamente non si pensava minimamente di poter raggiungere un risultato del genere: merito ai ragazzi che mi hanno sempre seguito".

j.c.