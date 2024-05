Coach Di Paolantonio chiede l’assist ai tifosi: "Andrea Costa, serve la spinta del PalaRuggi"

È una gara tre da non fallire. Alle 20,30 l’Andrea Costa sfida nuovamente contro la Pielle Livorno, questa volta sul parquet amico del PalaRuggi (arbitri Nonna e Marconetti) per allungare la serie playoff e far attendere ancora la parola fine al campionato. Una serie in cui i biancorossi avrebbero meritato di arrivare anche sull’1-1, considerando quanto fatto di estremamente buono nel corso delle prime due gare a Livorno.

Per la formazione labronica, invece, c’è occasione di chiudere i giochi e cercare di approdare subito alle semifinali.

"Veniamo da partite in cui abbiamo fatto due delle migliori prove dell’anno e proveremo a fare un’altra grande partita – afferma coach Emanuele Di Paolantonio –. Dobbiamo cercare di preservarci visto visto che siamo vicini alla riserva del carburante e in questi giorni ci siamo limitati a terapie, scarico, video e tiro, visto che quanto dovevamo allenare l’abbiamo fatto. Ranuzzi? Sta un po’ peggio avendo giocato martedì, ma ci sarà".

Stasera l’Andrea Costa cercherà di proseguire la crescita vista nelle due prove livornesi, con gara due che ha visto i biancorossi mostrare qualcosa in più rispetto a gara-uno.

"Sicuramente perché nella prima partita siamo stati molto bravi a costringerli a sbagliare tanto, poi si sono sbloccati, ma restava nell’aria il fatto che eravamo stati avanti perché loro non riuscivano a segnare da tre. In gara-due siamo sempre stati a contatto, con un unico vantaggio nei minuti finali dell’ultimo quarto, ma anche loro stavano facendo canestro e questo vuol dire che abbiamo fatto una grande partita, mettendo a posto quello che non ha funzionato nella prima".

Qualche aspetto da limare c’è per provare stasera a giocare una gara ancora migliore. "I tre aspetti principali sono limitare i loro canestri in contropiede, gli uno contro uno che abbiamo accusato nel primo tempo e concedere meno rimbalzi in attacco".

A dare un aiuto in più all’Andrea Costa ci sarà il fattore campo, con la possibilità di trovare nel calore del PalaRuggi qual qualcosa in più per provare l’impresa.

"Ci aiuterà il nostro pubblico. Ma anche in trasferta siamo stati ugualmente bravi a stare in partita e a maggior ragione possiamo farlo in casa nostra".

Oggi dalle 10 alle 12 alla piscina ci sarà l’ultima occasione di prevendita.

Lutto per la Pielle. Nella giornata di mercoledì la società livornese è stata colpita dalla prematura scomparsa del direttore generale Daniele Petrucci. Messaggio di cordoglio dell’Andrea Costa.