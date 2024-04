Coach Di Russo in Ncaa

Marcello Di Russo è il primo allenatore di formazione italiana a sedere come head coach su una panchina NCAA. Dopo tre stagioni da assistente, il City College of New York, scuola di Division 3, ha infatti scelto di puntare su di lui per guidare la squadra femminile che partecipa alla CUNYAC conference. Un percorso finora unico, perché secondo le regole NCAA per ricoprire il ruolo di capoallenatore è indispensabile essere laureato in un’università americana. Di Russo, pescarese classe 1988, dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Antoniana, a 19 anni si è trasferito a Firenze per frequentare l’università.

Qui ha subito iniziato ad allenare e nel giro di tre stagioni è diventato responsabile del minibasket e allenatore delle giovanili per il Pino Firenze. Nel frattempo ha partecipato come assistente della selezione Toscana al Trofeo delle Regioni e dal 2009 al 2011 ha collaborato con il Settore squadre nazionali. Nel 2011 poi il trasferimento alla Juve Pallacanestro Pontedera come allenatore del settore giovanile e assistente della prima squadra, al tempo in Divisione Nazionale C. Nel 2015 la scelta di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare e provare ad allenare. La sua carriera nel basket femminile è iniziata al LaGuardia Community College (nel Queens, a New York) dove è stato due anni e nel 2016 da assistente ha aiutato la squadra a terminare la stagione 23-8 vincendo la CUNYAC conference. Nel 2020 ha conseguito il suo diploma in composizione musicale al conservatorio del Brooklyn College e nel 2024 il Master’s in Arts Administration al Baruch College, sul campo da pallacanestro invece a partire dal 2021 è stato assistente al City College prima della promozione a capo allenatore arrivata in questi giorni.

"Sono venuto negli Stati Uniti senza conoscere nessuno, con la volontà di tracciare un percorso che fino a quel momento nessuno aveva fatto – dice Di Russo -. Ho scelto di iniziare dal basso perché volevo mettermi subito in gioco e ho preferito avere un ruolo attivo piuttosto che fare il volontario in una grande università. Studiavo al LaGuardia e così sono andato a propormi come allenatore nell’ufficio dei coach. Sono stato snobbato dal maschile mentre lo staff della squadra femminile mi ha dato un’opportunità. Sono felice di essere il primo anche per aver dimostrato che è un obiettivo possibile da raggiungere".

M.B.