Coach Evangelisti. "C’è rammarico per la sconfitta. Guardiamo avanti»

Una sconfitta dal sapore amaro per la Stosa che nell’ennesimo finale maledetto non riesce a portare a casa i 2 punti dal parquet della capolista Lucca. "C’è grande rammarico per questa sconfitta - commenta coach Evangelisti - Sapevano che per noi era una finale e che con un successo saremmo rimasti attaccati al sesto posto. Avevamo approcciato benissimo la partita con una difesa a zona che li aveva messi in difficoltà. Purtroppo abbiamo chiuso solamente a +6 i primi 20’ di gioco dove il nostro vantaggio sarebbe potuto essere tranquillamente in doppia cifra. Non è stato così e nel terzo quarto Lucca ha iniziato a fare canestro da fuori. Sapevamo bene la pericolosità dei loro primi 6/7 giocatori che in quel momento di partita ci hanno punito. Però non abbiamo mai mollato, reagendo alla grande e arrivando a tirare per la vittoria. Non è andata bene, ma dobbiamo guardare avanti. Ci attendono 5 partite da qui al termine della prima fase".