Coach Garelli (Faenza). Blacks Il ritorno di Garelli OraSì Match chiave

Sarà all’insegna dell’amarcord il debutto di coach Garelli nella sua seconda avventura nei Blacks. I faentini giocheranno alle 21 in casa della Tecnoswitch Ruvo di Puglia, prima della classe insieme a Roseto, stesso campo su cui vinsero 3-0 la semifinale playoff della scorsa stagione quando Faenza era stata colpita da poco dall’alluvione. A distanza di mesi le cose sono cambiate e soprattutto entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per lanciarsi. I Blacks per centrare i playoff, mentre Ruvo per uscire da una piccola crisi che ha portato all’esonero dell’allenatore Campanella, sostituito dal vice Ambrico. Sarà dunque il debutto di due nuove guide tecniche, anche se per Garelli sarà un ritorno dopo quattro mesi dall’esonero. "Abbiamo soltanto cinque partite per unirci e trovare i migliori meccanismi – spiega l’allenatore dei faentini – e per riuscirci dovremo pensare soltanto a noi stessi, perché ognuno dovrà dare il proprio contributo. Non mi era mai capitato di ritornare ad allenare nella stessa stagione in una squadra dopo essere stato esonerato, e ho capito che quella decisione è stata figlia di miei errori fatti già dall’estate, ma ora bisogna resettare e pensare al finale di stagione. Con la dirigenza mi sono lasciato in ottimi rapporti e credo sia stato uno dei motivi che hanno portato al mio ritorno".

Garelli avrà a disposizione anche Petrucci, diventato lunedì padre di Leonardo, ripresosi dal colpo alle costole subito durante il match con Jesi, ma rispetto a novembre avrà un Begarin e un Poletti in più e un Aromando in meno. "Trovo una squadra che già conosco, ma che è più esperta e forte di quella che avevo lasciato ed inoltre in questi mesi alcuni equilibri sono cambiati. Dovrò dunque cercare di mettere i giocatori nelle migliori condizioni, inserendo anche alcuni miei concetti di pallacanestro, perché non c’è tempo per lavorare con continuità sull’aspetto tattico". La Tecnoswitch è invece ancora alle prese con gli infortuni con cui convive da inizio stagione e al momento i box ci sono Ghersetti, Boev, Deri e Diomede, ma il roster resta comunque di altissimo livello. "Troveremo una squadra ipermotivata dopo l’esonero di Campanella, perché dopo queste decisioni, i giocatori hanno sempre voglia di riscattarsi. Sarebbe stata comunque una partita difficile, perché la Tecnoswitch arriva da una sconfitta casalinga, seguita a quella nella semifinale di Coppa Italia e dunque la voglia di rivincita sarebbe comunque stata altissima. Sulla forza del suo roster, direi che parla la classifica e la stagione che sta disputando. Noi però dovremo concentrarci soltanto su noi stessi per dare il massimo soprattutto a livello mentale".

Luca Del Favero