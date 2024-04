Coach priftis. "Partita difficile e stressante»

Dimitri Priftis fa le congratulazioni ai giocatori: "Abbiamo vinto una partita difficile e stressante. Un ottimo primo tempo con una buona difesa e la palla che girava bene in attacco. Poi, all’inizio del 3/4, non riuscivamo più a segnare e questo ha consentito a Brindisi di recuperare. Nell’ultimo quarto abbiamo ripreso compostezza e questo ci ha consentito di vincere alla fine". Sulla classifica: "Messa in ghiaccio la salvezza, ora vogliamo restare nelle prime otto e giocarci i playoff. Questo ci mette tensione in certe partite e dobbiamo imparare a gestirla".

Tarik Black ha aggiunto: "E’ stato un match difficile e insidioso: abbiamo concesso troppi rimbalzi e loro hanno fatto diversi tiri da tre, quando ci siamo sistemati abbiamo portato a casa i due punti". L’ex Dragan Sakota ha ringraziato Reggio per l’accoglienza: "La gente ha dimostrato di ricordare quanto fatto insieme l’anno scorso".

Elisabetta Grassi