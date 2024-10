Comanda la matricola Recanati: "Stiamo acquistando consapevolezza"

"Sono soddisfatto per il risultato e per i progressi mostrati a Roseto rispetto alla gara a Senigallia". Luca Di Chiara, coach del Recanati Basket, sottolinea gli aspetti positivi del successo in Abruzzo. "Non era scontato vincere a Roseto, in quel campo – spiega – ci ha perso Ozzano e Matelica ha dovuto sudare fino all’ultimo per vincere. Inoltre loro all’ultimo momento hanno ingaggiato Corral ed era una incognita che non avevamo preventivato". Ma c’è anche un altro motivo per essere soddisfatti. "Pure a Senigallia – ricorda – eravamo andati avanti nel punteggio ma poi non siamo stati freddi a gestire la fine, invece a Roseto siamo rimasti lucidi anche quando loro hanno tentato il tutto per tutto". Nelle sei giornate la squadra è cresciuta. "È migliorata nella consapevolezza che i giocatori stanno acquisendo, mi piace la loro disponibilità, abbiamo una rosa lunga e c’è chi gioca meno di quanto potrebbe aspettarsi, ci sono degli elementi che si stanno mettendo in mostra e da parte di tutti ho notato grande disponibilità". Il cammino della matricola Recanati potrebbe alzare le aspettative. "Noi – conclude Di Chiara – continuiamo a pensare di gara in gara, i piani iniziali del club non cambiano e noi dobbiamo mantenere la barra dritta facendo di tutto per crescere ancora".