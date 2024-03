Con Milano ’Bigi’ sold-out. Che attesa per il match

Tutti insieme a caccia dell’impresa. Il popolo biancorosso si stringe attorno alla Unahotels che domani alle 20,30 ospiterà i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, in un palazzetto praticamente già esaurito. Fino a ieri sera restavano solo pochissimi biglietti nei distinti e nella curva non numerata che probabilmente verranno polverizzati già nelle prossime ore (Vivaticket è il circuito di riferimento).

Sarà quindi il secondo ‘pienone’ stagionale dopo quello con la Virtus Bologna, in un infuocato derby della via Emilia che fu vinto dalla Unahotels. L’auspicio dei tifosi reggiani è che si possa ripetere una serata di quel tipo anche perché – oltre all’orgoglio di battere un’altra corazzata da Eurolega – in ballo c’è anche il piazzamento finale nella regular season. Attualmente al quinto posto, con 4 punti di vantaggio sul sesto (occupato da Pistoia) quando mancano sei giornate alla fine, adesso capitan Vitali e compagni proveranno a blindare questo risultato che sarebbe in qualche modo storico. Per ritrovare una situazione del genere infatti bisogna tornare indietro di otto anni, quando l’allora Grissin Bon – già reduce da una finale scudetto con Sassari – concluse la regular season al secondo posto proprio dietro a Milano, con cui poi fece la seconda finale tricolore della propria storia. Da quel momento in poi sono infatti arrivati i seguenti risultati: 6° posto nel 2017, 12° nel 2018, 13° nel 2019, 12° nel 2020 (campionato sospeso per Covid), 11° nel 2021, settimo nel 2022 e 14° nel 2023. Arrivare quinti significherebbe aver messo in piedi qualcosa di eccezionale e che non si vedeva da otto lunghissimi anni. Esiste anche una (remota) possibilità di agguantare il quarto posto, ma per farlo bisognerebbe battere Milano (meglio se di 12 punti) e vincere altre 4 gare (ipotizziamo con Pistoia, Brindisi, Napoli e Sassari) delle 5 disponibili (l’altra è la Virtus), sperando contemporaneamente che Venezia (o la stessa Milano) perdano terreno nella volata finale. Insomma al momento è una mezza utopia su cui non vale la pena consumare energie. Un successo contro l’Olimpia darebbe ulteriore slancio ai ragazzi di Priftis e terrebbe a debita distanza quelle squadre che da dietro stanno cercando di risalire posizioni in ottica playoff.

Francesco Pioppi