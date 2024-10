Costone, entusiasmo da primo posto. Bruttini: "Attenzione alta e lavoro"

La netta vittoria su Legnaia ha permesso al Costone di confermarsi in vetta alla classifica. Dove del resto sono da sempre i gialloverdi, autori di un inizio di stagione assolutamente positivo per risultati, prestazioni, costruzione del gruppo e, in sintesi, qualità del lavoro svolto il palestra. Un primato non più in solitaria, come era prima della sconfitta ad Arezzo quando i gialloverdi erano rimasti gli unici imbattuti in campionato, ma adesso in coabitazione con Empoli e Mens Sana con le quali il Costone condivide il record sin qui ottenuto di 4 vittorie su 5 partite. In tanti ci avrebbero messo la firma prima dell’inizio del campionato. "Si, anche perché non conoscevamo bene i nostri valori ai nastri di partenza". Lo ha detto capitan Luigi Bruttini (nella foto), alla sua 19esima stagione consecutiva in maglia Costone, al termine della partita vinta con Legnaia. "Dobbiamo dar merito alla società e a tutto lo staff che sin da subito hanno dimostrato di credere in questo gruppo – ha detto ancora Bruttini -. Questo è un campionato dove ogni squadra può vincere o perdere con chiunque, i risultati di queste prime 5 partite lo dimostrano. Sta a noi mantenere sempre l’attenzione alta e continuare a lavorare forte". A partire dalla trasferta di sabato a Cecina (palla a due alle 19). La squadra di coach Belletti farà visita a una delle squadre che fino a questo momento hanno maggiormente deluso, se si guadano le aspettative di pre-campionato. Ma, forse proprio per questo, si tratta di un avversario ancora più ostico da affrontare. "Se si guarda alla classifica potrebbe sembrare un match scontato ma sappiamo benissimo che non sarà così – ha detto ancora Bruttini -. Dobbiamo continuare a lavorare, preparando per bene la partita per – ha concluso il capitano del Costone – cercare di portare a casa altri 2 punti".

AF