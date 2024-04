Dalla serie B ai parquet dell’Emilia Romagna. Playout e solidarietà:. Molinella in campo

Dopo il capolavoro pasquale, con la vittoria sull’Andrea Costa Imola, è tempo di conferme in casa dei New Flying Balls. Oggi alle 20,30 a Ozzano arriva la corazzata Ruvo di Puglia, per provare un difficile bis: i biancorossi di coach Augusto Conti sono in lotta per la miglior posizione in vista dei playout.

Ultime schermaglie di seconda fase sui parquet dell’Interregionale, con gli occhi del girone Nordest sul Bologna 2016: domani alle 18,30 il big match casalingo contro Montebelluna, per il primo posto e ipotecare i playoff.

In serie C va in scena la seconda giornata di poule playoff, col big match fra Virtus Medicina e Francesco Francia, che oggi alle 21 si giocano la leadership: alle 18 l’altra capolista Scandiano sarà di scena sul campo dei Baskers. Nella poule playout esordisce oggi Molinella (girone P2), che alle 20 sarà impegnata a Correggio: in settimana gli uomini di coach Matteo Baiocchi hanno consegnato i peluche raccolti durante il Teddy Bear Toss di dicembre al reparto di Oncoematologia pediatrica del Sant’Orsola. Première anche per le bolognesi Cmo Ozzano (girone P1), domani alle 17,30 a Novellara, e Cvd Casalecchio (girone P3), oggi alle 21 contro Santarcangelo.

Giornata cruciale sui campi della Divisione Regionale 1, con 9 squadre del girone A raccolte in soli 8 punti e tanti possibili scenari al termine del weekend. Tre le squadre appaiate al primo posto: i Giardini Margherita, domani alle 20 a Mascarino contro la Veni, la Vis Persiceto, domani alle 18 a Castelfranco Emilia, e l’Audace Bombers, oggi alle 18,30 a Castel Maggiore: dalle retrovie spicca anche Vignola-Masi, in campo domani alle 18.

Giacomo Gelati