Derbissimo Un Virtus-Andrea Costa da urlo

La madre di tutte le partite è servita. Alle 18 Virtus Imola e Andrea Costa si ritroveranno una di fronte all’altra, la città si fermerà per quasi due ore. Non è una partita qualunque, ma ’la partita’, quella segnata sul calendario quando è uscito il cammino del campionato. I protagonisti delle due fazioni non lo dicono, ma in palio non ci sono due punti come tutti gli altri, sul piatto della bilancia c’è la supremazia cittadina e gli sfottò fino alla prossima partitissima. La V imolese arriva da quattro ko di fila: "Questa settimana – commenta coach Zappi – ho visto la squadra presa dal 28 novembre in avanti: certo, in questo lasso di tempo abbiamo fatto degli errori e delle cose buone. Dopo Padova ci siamo parlati nello spogliatoio per capire cosa non è andato. Ma sono stanco di sentire dire che la Virtus è già in vacanza, non tiene al derby ed è appagata. Noi non siamo questi, siamo la squadra che ha raggiunto l’obiettivo con anticipo sul finale di stagione. Abbiamo voglia di finire l’annata nel miglior modo possibile".

Il derby è un match che si prepara più o meno da solo: "Senza denigrare nessuno abbiamo preparato questo derby fregandocene, senza pensare se davanti c’è Imola, Castel San Pietro, Bolzano o Capo d’Orlando. Vogliamo divertirci e meritarci una vittoria per chiudere una stagione che ci ha dato comunque soddisfazioni". In una partita di un qualsiasi sport, c’è sempre una favorita: "Se c’è una favorita è l’Andrea Costa, lo dicono i numeri e gli obiettivi. Hanno due risultati per poter ambire ad un play off. Andremo in campo con rispetto dell’avversario, ma in questa stagione la mia Virtus ha sovvertito tanti pronostici con squadre di rango e di cui ci siamo meritati il rispetto sul campo". C’è un derby davanti, Aglio e compagni vogliono interrompere una striscia di quattro ko consecutivi: "Nessuno gioca mai perdere, dimostrando di essere la squadra che ha vinto 8 partite nel girone di ritorno. Abbiamo perso la chance di rincorrere un sogno clamoroso, sono arrivato che eravamo 15esimi a due punti dalla retrocessione diretta, a quattro giornate dalla fine salvi matematicamente come la società aveva chiesto. Giochiamo, poi da lunedì mattina tutti potranno dire se il campionato giallonero è stato un fallimento o meno. Futuro? Con il club ci siamo già visti e stretti la mano per il prossimo anno". C’è già l’accordo sulla parola, nei prossimi giorni diventerà un contratto.