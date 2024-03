Basket Serie B: gli Herons vincono la stracittadina di Montecatini, Gema ko 68-77

Montecatini, 24 marzo 2024 – La Fabo Herons Montecatini non si ferma più. E dopo il prestigioso successo nella Coppa Italia di B alle final four il team termale fa suo anche il derby cittadino contro la Gema Montecatini per 77-68.

Una vittoria che arriva nel secondo tempo, dopo che l’inizio della Gema era stato sprint, con 25 punti segnati nei primi dieci minuti. Poi è venuta fuori la grinta e la compattezza degli Herons, che esultano in un palazzo dello sport pieno, che fa onore alla tradizione cestistica termale. Qui il link al tabellino

Il primo tempo di Gema-Herons si conclude 39-37. Un match che appare di grande equlibrio nei primi venti minuti, con tante emozioni. Per la Herons si segnala Natali, che raggiunge piuttosto velocemente la doppia cifra di punti.

La Gema sembra padrona del campo e arriva fino al +9 di parziale (37-28), dopo aver chiuso i primi dieci minuti sul 25-18 e mostrando un avvio davvero convincente.

Nel secondo tempo gli Herons prendono il comando delle operazioni, mettendo per la prima volta la testa avanti (43-45) a metà del terzo quarto con un canestro di Sgobba. Da lì in poi si capisce che l’aria è cambiata. La Gema prova a arginare gli aironi, che però prendono il volo. Arrivando fino al 54-65, un +11 di parziale firmato dalla tripla di Chiera. La Gema prova a reggere il colpo ma la strada è ormai segnata.

Una sfida che era attesissima al Palaterme, con Montecatini che torna ad essere una vera capitale del basket, anche dopo la recente vittoria degli Herons appunto nelle final four di Coppa Italia. Un trofeo che ha dato ancor più linfa vitale al movimento cestistico termale.

In classifica gli Herons restano secondi a 44 punti in compagnia della Libertas Livorno, che ha vinto in casa con Avellino così come la Pielle Livorno, che ha messo ko Piombino rimanendo prima a 48 punti.