Derby perso: i Blacks in salita verso i playoff diretti

Maledizione imolese. Il primo derby perso con l’Andrea Costa dopo sei vittorie consecutive ha cambiato le carte alla classifica dei Blacks, rendendo in salita la corsa ai playoff diretti, ovvero alle prime sei posizioni. Di positivo c’è che il destino è nelle mani dei faentini, perché vincendo tutte e tre le gare rimanenti sarebbero certi di centrare l’obiettivo, ma il problema è il calendario, decisamente duro. A 120 minuti dal termine della stagione regolare, i Raggisolaris sono sesti insieme a Mestre e con due punti di vantaggio su Casale Monferrato, potendo così chiudere dal sesto all’ottavo posto, che varrebbe i play in, ovvero strada più impervia per raggiungere i playoff. Difficile puntare a Capo d’Orlando e Omegna (quarta e quinta) avanti di due lunghezze e con la differenza canestri a favore. Faenza affronterà sabato alle 20.30 al PalaCattani Piacenza, poi riceverà Mestre sabato 19 alle 20.30, potendo contare sul +19 dell’andata, e andrà a Casale Monferrato domenica 27 alle 18, contro cui ha vinto di 7 all’andata. I veneti andranno invece a Ragusa e chiuderanno in casa con Crema e i piemontesi riceveranno Vicenza e saranno a Ragusa.

Per evitare calcoli cervellotici e classifiche avulse, i Blacks dovranno fare bottino pieno, ma possono riuscirci? La risposta è affermativa se mostreranno quella voglia di vincere e quella aggressività che li hanno spesso contraddistinti permettendo di essere sempre tra le prime sei dalla prima giornata, ma se saranno quelli vista a Imola, allora i play in saranno inevitabili. Di sicuro la sconfitta di domenica darà ancora più motivazioni al gruppo. Nella volata finale non ci sarà Ndiaye, che a causa di un problema fisico ha dovuto terminare in anticipo la stagione.

Luca Del Favero