Despar 4 Torri torna alla vittoria contro Lugo: decisivi Mujakovic e Cattani

È arrivata la risposta di squadra che si attendeva dopo lo stop di San Giovanni in Persiceto. Pur soffrendo nel finale, la Despar 4 Torri di coach Dalpozzo ritorna alla vittoria nel recupero della terza giornata di andata, senza disunirsi di fronte al rientro di Lugo.

Sono Creta e Cattani, un grande problema in area per gli Aviators, ad aprire la gara sui due fronti d’attacco, fino alle triple di Bertocco e Caselli che danno sette lunghezze di vantaggio (15-8) a una Despar che alza i toni in difesa: dalla panchina Mujakovic e Ghirelli fanno male alla zona dei romagnoli, che però accorciano nel finale di periodo con otto punti di fila di Fussi, per il 23-18.

È ancora un ottimo Mujakovic sui due lati del campo a respingere gli attacchi di Fussi e Creta, e a consentire alla 4 Torri di scappare via: Cattani rientra e spara dal perimetro la tripla del 42-32, Bertocco serve a Bianchi l’assist del +12. Il finale di parziale però è ancora dei biancoverdi, che con Creta vanno negli spogliatoi limitando i danni sul 44-36. Il rientro sul parquet è, però, tutto granata. Sale in cattedra capitan Pusinanti, che con la tripla riconsegna dieci lunghezze di vantaggio alla Despar. A poco serve la zona di una Lugo nervosa, che non riesce a sfondare il muro difensivo della 4 Torri, e con il solito Mujakovic i ferarresi raggiungono il massimo vantaggio di serata sul +17: al trentesimo è 64-50. I granata però allentano la morsa troppo presto e gli Aviators tentano il tutto per tutto quando, dopo i canestri di Creta in risposta a Grazzi, si scatena Ravaioli: con il gioco da quattro punti Lugo si riporta sotto 75-70. A dare un segnale fortissimo ci pensa Bianchi: prima la grande stoppata proprio sul capitano biancoverde, e poi il gioco da tre punti che spegne la rimonta ospite. Pusinanti la chiude in contropiede, e la Despar ritorna al successo 80-73.