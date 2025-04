Despar 4 Torri vince il derby contro Scuola Basket Ferrara e risale in classifica

Si sblocca finalmente l’U15 Silver della Despar in collaborazione con la Vis Ferrara. Il derby in casa della Scuola Basket è a punteggio basso fin dalle battute iniziali, i granata dall’8-15 del primo quarto si fanno rimontare sul 18 pari dell’intervallo. La Sbf mette la freccia del sorpasso al trentesimo (28-26), e l’ultimo parziale è punto a punto: la spunta la Despar di misura 38-39, ritrovando la vittoria e staccando proprio la Scuola Basket in classifica.

Scuola Basket Ferrara 38 – 39 Despar 4 Torri U15 Silver (8-15, 18-18, 28-26)Despar 4 Torri: Alberghini 11, Cevinini 4, Chiarolanza 10, Finotti, Giatti, Maietti, Padovani, Panza 2, Patria, Ramaziotti, Ricci 12, Ye. All.: Marianti Sapdoni, D’Angelo.Classifica Girone D: Gallo Basket 40; Veni Basket 38; Matilde Basket Bondeno 32; Pallacanestro Molinella, Royal Basket Finale Emilia, Cmp Granarolo 24; BNBA-Route64 22; Pgs Corticella 18; Pallacanestro Sangiorgio 12; Despar 4 Torri 6; Scuola Basket Ferrara 4; Benedetto XIV 2.

Arriva l’impresa per l’U15 Eccellenza, che supera in una grandissima partita Reggio Emilia. La Cestistica parte bene con Geminiani e Chirica, ma la Unahotels ribalta l’iniziale 21-6 per portarsi avanti 44-52 all’intervallo. Gli ospiti toccano addirittura il +19, ma Argenta non si scompone e rimane in scia 59-70. A caricarsi i biancoblu sulle spalle è Ferrioli, che prima pareggia a quota 77 e poi segna i due canestri decisivi: trionfa la Cestistica 81-79.

Cestistica Argenta 81 – 79 Unahotels Reggio Emilia U15 Eccellenza (31-27; 44-52; 59-70)Cestistica Argenta: Lazzarini 6, Collini, Maietti 5, Ferrioli 30, Rocchi, Malagolini, Bovo, Marangoni 5, Geminiani 16, Chirica 17, Cevenini 2, Gilli. All.: Carnaroli, Marianti Spadoni, Tumiati.Classifica Girone P2: International Imola 14; Unahotels Reggio Emilia 12; Fortitudo103 Academy, Vis 2008 Ferrara 8; High School Carpaneto, Cestistica Argenta 6.

Nella penultima gara di regular season contro Riccione, l’U17 Gold di Dalpozzo e Brunelli, dopo l’equilibrio delle prime battute, allunga sul 22-13 del decimo minuto, per poi dilagare fino al +30 del terzo quarto. La Cestistica allenta la morsa offensiva nel finale e vince 83-56.