Di Paolantonio "L’Andrea Costa merita di più"

Ancora un’altra prova superlativa al cospetto della corazzata Pielle, dopo quella di domenica, non è bastata all’Andrea Costa per riuscire a portare a casa l’impresa. Sul campo anche martedì sera i biancorossi non hanno demeritato, puniti nel finale da un avversario più solido e talentuoso che ora conduce 2-0 la serie dei quarti di finale. In attesa di gara tre in programma domani sera al PalaRuggi.

"Partendo dai ringraziamenti allo staff medico e fisioterapico per aver rimesso in piedi Ranuzzi in 48 ore, noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare – commenta il tecnico Emanuele Di Paolantonio –. Se fosse stata una partita di calcio ne saremo usciti con un pareggio in trasferta, invece loro sono stati più bravi di noi in alcuni dettagli, penso ai punti in contropiede o da seconde opportunità, ma ne usciamo a testa altissima e pur se sotto 2-0 sono convinto che giocando in questo modo potremo tornare a giocarcela".

Di Paolantonio non vuole lasciare nulla di intentato e punta con decisione alla sfida di venerdì sera per riuscire a portare a casa un successo contro Livorno.

"Ai punti nelle due partite onestamente avremo meritato qualcosina in più perché questi ragazzi hanno giocato in maniera encomiabile e davvero avremo meritato una gioia ulteriore. Purtroppo non ci siamo riusciti ma se giochiamo in questo modo, facendo magari attenzione ad alcuni dettagli in più, ci possiamo togliere una soddisfazione. Abbiamo pagato alcuni tiri che sono usciti, ma ne abbiamo costruito di buoni rispetto al finale di gara uno; inoltre siamo sempre stati dentro alla partita, abbiamo avuto anche un grande impatto dei ragazzi più giovani che ci hanno permesso di allungare le rotazioni, penso a Sorrentino e Bresolin. Questo ci deve fare essere consapevoli che non siamo la Cenerentola che sta qui ad aspettare che finisca il campionato, ma che abbiamo le carte in regola per giocarci le nostre chance. Se poi la nostra stagione dovesse terminare venerdì allora usciremo a testa alta, altrimenti torneremo a giocare ancora".

Prevendita. Prosegue anche oggi, dalle 15 alle 17 alla piscina comunale, e domani dalle 10 alle 12, la prevendita dei biglietti per gara tre in programma venerdì sera (arbitri i signori Nonna e Marconetti) a Imola.

Partita che ha il supporto della Coop Capri, storico partner dell’Andrea Costa e sostenitrice dei biancorossi in questa serie playoff contro Livorno.