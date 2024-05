Disco rosso. Attila Junior sconfitta, passa Roma

Attila Junior

70

Virtus Roma

74

: Mancini 4, Balilli, Marcone ne, Losinski ne, Gamazo 24, Cingolani, Caverni ne, Redolf 3, Trentini, Gulini 6, Montanari 28, Anibaldi 5. All. Scalabroni.

ROMA: Petrucci 4, Whelan 20, Frisari ne, Casale 2, Valentini 13, Zoffoli 2, Pellegrinotti ne, Giorgi 8, Rocchi 12, Giacomi 6, Fokou 7. All. Tonolli.

Progressivi: 18-26, 37-46, 51-58, 70-74.

La stagione della formazione portorecanatese Attila Junior si è conclusa ai quarti playoff della B di basket interregionale per la sconfitta in casa ad opera della Virtus Roma, già vincitrice in gara1. La formazione della capitale ha dovuto soffrire così come all’andata per avere ragione degli avversari. La squadra romana è partita con il piede giusto chiudendo in vantaggio i primi tre parziali. Tuttavia negli ultimi due la squadra di casa è stata attenta in fase difensiva e ha iniziato a recuperare lo svantaggio. A un certo momento i ragazzi di coach Nicola Scalabroni (foto) hanno messo la testa avanti (63-60), ma i laziali sono riusciti a riportarsi avanti (67-65). Porto Recanati ha dato tutto avvicinandosi di 2 lunghezze agli avversari che hanno messo al sicuro il risultato quando, a pochi secondi dalla fine, gli arbitri hanno fischiato un fallo tecnico a Gamazo. A fine gara coach Scalabroni ha speso parole di elogio per i suoi: "Faccio i complimenti ai miei. Nella stagione abbiamo avuto tanti problemi fisici, accusando due infortuni gravi. Perdere di 2 e di 4 punti contro Roma, una formazione ambiziosa e di tradizione, sta a dirci che siamo a buon punto".