Disco rosso per la Feba. Treviso ha un’altra marcia

Bagalier Feba

51

Martina Treviso

90

BAGALIER FEBA : Panufnik 7, Severini 5, Perini 11, Mini 4, Binci 7, Bocola 7, Jaworska 7, Pelliccetti 3. Ne. Streni, Sciarretta, Contati. ALl. Melappioni.

MARTINA TREVISO: Vespignani 8, Peresson 12, Stawicka 16, Lazzari 5, Aghilarre 5, Chukwu 2, Da Pozzo 12, Egwoh 11, Aijanen 14, Carraro 5. All. Matassini.

Arbitri: Lanciotti e Menicali.

Parziali: 8-23, 27-45 (19-22), 41-71 (14-26), 51-90 (10-19).

Una partita iniziata male e finita peggio per la Feba Bagalier, il recupero della sesta giornata di A2 di basket femminile è stato vinto nettamente dal Martina Treviso, quinta forza del girone, che nel primo parziale ha fatto capire quanto sarebbe stato difficile per le civitanovesi fare punti. Le venete hanno infatti chiuso sull’8-23 il primo parziale e si è capito che per le locali non sarebbe stato un compito agevole rimettersi in carreggiata. La Feba è dodicesima assieme a Umbertide, Vicenza e Rovigo; dietro ci sono Ancona e Vigarano. Nel prossimo turno le civitanovesi faranno visita alla capolista Udine.