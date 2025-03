Divisione 1. Gea di forza: superata la linea Maginot

Quarta vittoria di fila per la Gea. La formazione di Marco Santolamazza ha battuto la Maginot Siena 78-73 nell’ultimo turno di Divisione 1. Con questo successo la formazione grossetana si rimette in piena corsa per i primi posti.

Per battere i senesi però i ragazzi di Santolamazza hanno dovuto aspettare l’ultimo quarto, a causa di una partenza vivace del quintetto ospite, che si è presentato guadagnando nove lunghezze di vantaggio nel primo periodo. I biancorossi, però, con tranquillità si sono messi a difendere e a centellinare ogni tiro, riuscendo a superare un avversario sceso in campo senza nulla da perdere e che alla fine anche giocato un buon incontro.

Sotto di sei punti all’intervallo lungo, la Gea è arrivata al trentesimo a -3 prima di mettere la freccia nell’ultimo periodo, grazie anche al rientro in campo di capitan Edoardo Furi, che ha siglato due triple decisive per il successo della sua squadra. La palma del migliore va sicuramente a Lorenzo Scurti, ma tutti i ragazzi che sono scesi in campo hanno dato il loro prezioso contributo.

GEA: Scurti 24, Naldi, Pepi, Ignarra 17, Furi 7, Mezzani, Biagetti, Mazzei 7, Peralta, Ense 12, Mari 9, Baccheschi 2.