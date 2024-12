Divisione 1. Gea, secondo ko consecutivo. Battuta 64-59 dalla Sestese

Seconda sconfitta consecutiva per la Gea Grosseto nel campionato di Divisione 1. Se non è crisi poco ci manca per la formazione di coach Marco Santolamazza che domenica sera ha perso sul campo del Basket Sestese (di Sesto Fiorentino) contro una squadra che lotta per la salvezza. Grossetani sconfitti 64-59 al termine di una prestazione davvero sotto tono. Torna invece alla vittoria la Gea nel campionato di serie C femminile. Le ragazze di Silvio Andreozzi, al Palasport di via Austria, hanno avuto la meglio (50-38) della Pallacanestro Femminile Viareggio. Le grossetane hanno fortemente voluto questo successo per vendicare le ultime due sconfitte; non hanno giocato benissimo, ma al momento giusto hanno preso in mano la partita e l’hanno controllata con intelligenza, forza tattica e mentale. Le versiliesi, in un primo quarto senza grosse emozioni, sono andate al riposo in vantaggio di un punto, ma già dal secondo quarto la Gea ha cambiato il volto alla gara e con un parziale di 16-8 è passata decisamente avanti. Nella terza frazione Faragli e compagne hanno blindato il confronto, con un break di 12-18, e hanno rintuzzato il tentativo di rimonta delle ospiti nella quarta frazione, grazie a una difesa che ha fatto in pieno il suo dovere.