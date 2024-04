Divisione 1 maschile. La Gea va in semifinale playoff

La Gea Grosseto vola in semifinale playoff di Divisione 1. La formazione di Santolamazza ha vinto anche gara 2, in casa, contro Studio Arcadia Valdicornia Venturina (74-66 il finale). "È stata, come previsto, una partita durissima – commenta il coach Marco Santolamazza - ma i ragazzi sono stati eccezionali a rimanere sempre in partita, anche quando gli avversari sembravano avere qualcosa in più di noi. Ha vinto la squadra con il maggior carattere, con un cuore grandissimo che le ha fatto superare ogni ostacolo". GEA GROSSETO: Domenichini n.e., Scurti 10, Fanelli 11, Piccoli 14, Ignarra 2, Furi 10, Ricciarelli 3, Liberati 8, Alvarez Rodriguez n.e., Romboli 3, Mari 13. All. Marco Santolamazza. VALDICORNIA: Agostini 10, Riccardi, Giannetti 20, Mancino, Cacciottolo, Fratto 9, Pistolesi, Benucci, Pagni 8, Barontini 3, Franceschini 7, Tracchi 9. All. Matteo Gistri.