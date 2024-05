Divisione 2. Pallacanestro Grosseto batte Impruneta

La Pallacanestro Grosseto vince contro l’Impruneta Basket 65-57 nell’ultimo turno di campionato di Divisione 2, ma non riesce ad entrare nei playoff. Per l’ultima partita di campionato la società grossetana affrontava tra le mura amiche l’Impruneta Basket giocando una partita influenzata dalla turbolenta presenza di alcuni tifosi ospiti. I ragazzi di Manganelli non si sono lasciati distrarre chiudendo il primo quarto 13 a 14. I biancorossi non riescono ad esprimersi al meglio rimanendo però sempre in vantaggio chiudendo il secondo quarto 30-26. Nel terzo quarto il ritmo non migliora ma Grosseto resta in testa e questo permette di non lasciare spazio ai tentativi di rientro degli ospiti che restano sotto 45-40. Nell’ultimo tempo cala l’Impruneta domata dall’agilità di Ciacci e capitan Franzese per la vittoria finale 65-57. I grossetani chiudono la stagione con un ottimo quinto posto, appena fuori dai playoff.