Divisione regionale 1. Faenza perde il derby e lotta per evitare i playout. Russi ko con l’Artusiana, bagarre per salvarsi

Il Lusa Basket Massa Lombarda vince 69-65 il derby in casa della Raggisolaris Academy, ma i playoff non sono più alla portata. Faenza invece dovrà cercare di arrivare tredicesima per evitare i playout. Perde il Basket Club Russi 64-78 in casa con l’Artusiana Forlimpopoli e proverà a raggiungere il terzultimo posto per evitare la retrocessione diretta. Sabato l’Academy e Russi giocheranno alle 18.45 a Granarolo e alle 18.30 a Bertinoro. Massa Lombarda-Grifo Imola si terrà l’8 maggio (20.45). Faenza: Rosetti 5, Marabini 5, Naccari 20, Garavini, Caramella 14, Ravaioli 8, Ballarin 2, Ndiaye, Bendandi 6, Santandrea, Merendi 4, Belmonte 1. All.: Pio. Russi: Kertusha 2, Cervellera 3, Scaccabarozzi, Basaglia, Bergantini 21, Vespignani 4, Totaro 11, Morigi 2, Licchetta 20, Vistoli 1, Ceccarelli ne, Rosti ne. All.: Senni. Massa: Ravaglia 2, Spinosa A. 12, Alessandrini 20, Dalla Malva, Orlando 5, Delvecchio 17, Rivola, Castelli 2, Fabiani 11, Bacocco, Berardi ne. All.: Solaroli. Classifica: Argenta 46; 4 Torri Ferrara* e Budrio 42; Granarolo 38; Villanova, Riccione, Forlimpopoli* e Massa 30; Baricella 28; Imola* 24; Cesena 22; Bertinoro, Faenza e C.S.Pietro 20; Grifo Imola* eBologna* 14; Russi 12. * devono riposare