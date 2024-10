Divisione regionale 1. Pesaro basket, tre quarti perfetti con Osimo

Seconda giornata disputata per la Divisione Regionale 1, e seconda vittoria per il Pesaro Basket, in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Campetto Ancona. La formazione pesarese conquista i due punti al debutto casalingo presso la palestra Celletta contro il Auximum Osimo per 76-63, frutto di un’ottima prestazione nei primi tre quarti. Trascinati dal trio Terenzi-Parlani-Santinelli, cinquantatre punti combinati, la formazione allenata da coach Spagnoli mette la testa avanti fin dal primo quarto, per poi prendere il largo nei secondi dieci minuti, andando all’intervallo sul +13, 40-27.

Con la partita già indirizzata, i padroni di casa devono solo evitare il rientro di Osimo e mantenere il match sui binari giusti, e così fanno, allungando la leadership a quindici punti e gestendo nell’ultimo quarto per festeggiare i due punti conquistati. Non riesce il bis anche al Montecchio Basket, che esce sconfitto dalla trasferta di Chiaravalle con il punteggio di 75-69, complice un ultimo quarto terribile che permette agli anconetani di conquistare i primi due punti stagionali. I pesaresi sono quelli che partono meglio, approcciando la gara con un’ottima intensità difensiva e trovando il canestro in attacco, chiudendo avanti 13-21 al 10’. La formazione di casa però risponde subito, colpo su colpo, e rimonta immediatamente lo scarto, andando negli spogliatoi per l’intervallo in vantaggio di due lunghezze, 34-32. Le due squadre si alternano i quarti, e allora Montecchio si prende il terzo, ritrovando entusiasmo e ritmo per il +5, 51-56, a fine terzo parziale, ma ancora una volta, quando sembra sul punto di dare il colpo decisivo alla partita, Chiaravalle riemerge e ribalta l’inerzia, piazzando un 24-13 che le consegna la vittoria. Ottime le due prove di Sorbini e Cardellini, rispettivamente 21 e 17 punti, che però non bastano. È stata infine rinviata la sfida del Basket Giovane ospite della Pallacanestro Jesi, posticipata al 22 novembre a causa dell’indisponibilità della palestra nella quale l’incontro avrebbe dovuto disputarsi. Coach Del Bene, in attesa di tornare in campo, ha commentato così il primo match, conclusosi con una vittoria, ai microfoni di Basket Marche: "Faccio i complimenti ai miei ragazzi, era importante iniziare con il piede giusto per prendere coscienza dei nostri mezzi e per tenere alto il morale; siamo una squadra nuova, con tanti giovani, e certi meccanismi hanno bisogno di tempo per girare come dovrebbero. Abbiamo ancora tanto da lavorare, la strada è lunga ma la cosa non ci spaventa".

l. s.