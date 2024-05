Divisione regionale 2. Argentario super. Ora le sfide decisive

Grande impresa dell’Argentario Basket nella Divisione regionale 2. Il gruppo biancoazzurro si aggiudica anche gara2 di finale playoff e vince il girone B. Grande risultato per una squadra giovane, promossa lo scorso anno dalla Dr3 e cresciuta partita dopo partita, soprattutto nel girone di ritorno. Dopo aver eliminato in semifinale la testa di serie Volterra, l’Argentario in finale si ripete contro Valdera, squadra tecnica ed esperta che ha dato filo da torcere fino alla fine, in due partite intense ed agonistiche ma sempre corrette, sia in campo che sugli spalti. La partita vede gli ospiti partire forte con un disarmante 10-0 di parziale; da parte argentarina il merito di non disunirsi e, grazie ad una buona difesa, arriva il recupero chiudendo il primo quarto avanti di 2 punti. Nel secondo tempino arriva il canestro con continuità e l’Argentario Basket difende ancora forte, con Valdera che fatica nel costruire trame pulite e rimane nel match soprattutto grazie all’esperienza di alcuni giocatori. All’intervallo lungo sono 7 lunghezze di vantaggio e al ritorno dagli spogliatoi il filo conduttore rimane lo stesso; difesa intensa su tutte le linee di passaggio e buone trame offensive. Valdera sembra accusare il colpo e il divario sale addirittura a 17 punti. Da qui in avanti la partita cambia; i pisani trovano una tripla nel finale che consente di terminare il terzo quarto sotto di 12 e nell’ultimo tempino, con 5 triple consecutive, riescono addirittura a portarsi avanti, con il pareggio che arriva grazie a due tiri liberi di Costaglione. Il supplementare è un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi, con la tripla decisiva di Fanciulli a pochi secondi dal termine. Adesso ci sarà un girone con le vincenti degli altri due raggruppamenti per decretare l’unica squadra che salirà in Dr1. I parziali: 15-13 / 33-26 / 51-39 / 67-67 / 76-73 I tabellini: Schiano S. 4, Canuzzi G. 12, Vongher A. 3, Benicchi G. 2, Della monaca F. 9, Berti A., Figara M. , Canessa R. 8, Fanciulli R. 3, Costaglione L. 18, Costaglione F. 17. Coach: Giovani M.