Divisione Regionale 2. Peperoncino e Borgo chiudono la pratica. Il Navile batte il Bellaria. E il San Mamolo respira

Primo turno di playoff sui campi della Divisione Regionale 2 e inizio chirurgico nei quarti di finale C-D per le bolognesi Peperoncino e Atletico Borgo.

Gli uomini dei fratelli Brochetto fanno immediatamente la voce grossa contro l’Antal Pallavicini e chiudono la serie 2-0 (64-55; 64-73), stesso risultato degli ‘underdog’ biancorossi di coach Smerieri, che danno la doppia spallata alla Vis Ferrara (69-76; 63-62): in semifinale il Peperoncino attenderà il responso la regina Pgs Formigine e Gallo, appaiate sull’1-1 e con la ‘bella’ in programma domenica alle 18 sul campo dei modenesi).

Nel mentre per la rivelazione Atletico l’avversaria in semifinale sarà Medolla, che chiude 2-0 la pratica contro Calderara (63-45; 50-57).

Nella prima giornata dei quarti dei gironi E-F debutto positivo del Navile di coach Corticelli, che supera una Bellaria mai doma 65-59 (Fioravanti 17) e ha così il match point per il passaggio in semifinale (gara-due oggi alle 21 in Romagna). Buona la prima anche per la Pgs Ima, che grazie al solito capitan Lugli (21) liquida i Tigers Forlì 74-63.

Serie sull’1-1 infine fra i sanlazzaresi della 40068 Pizza & More e Tiberius Rimini: dopo il 70-61 in casa dei romagnoli, la squadra di coach David Guidetti ha pareggiato i conti 57-51 (la ‘bella’ giocata ieri alle 21).

Un sospiro di sollievo infine per le due bolognesi invischiate nella lotta playout.

Esordio nettamente positivo per il San Mamolo 2000, che spazza via la Libertas Green Forlì 70-46 (gara-due giovedì alle 21), mentre soffre maggiormente la Fortitudo Crevalcore, che piega Carpi 66-61.

Trattandosi di turno unico le squadre vincenti manterranno il diritto di partecipare al campionato di Divisione Regionale 2: per le Divisione Regionale 3.

Giacomo Gelati