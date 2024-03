Divisione regionale 2. Un derby tiratissimo ma poi gli Sparthans piegano i Trashmen

Scoccata la metà del girone di ritorno, il girone A di Divisione Regionale 2 si avvia verso il termine della regular season, con in testa alla classifica da una sola squadra, gli Spartans Pesaro. Prima con un record di 17 vittorie e due scontitte, in questa giornata la capolista ha dovuto sudare tanto per conquistare i due punti, sconfiggendo solo nel finale i Trashmen in un derby tiratissimo. La partenza è dei padroni di casa degli Spartans, avanti 21-19, prima che esca il talento di Bongiorno (27 punti in totale) e gli ospiti vadano prima in vantaggio all’intervallo sul 30-37, e poi riescano ad allungare ulteriormente nel terzo quarto raggiungendo la doppia cifra di vantaggio, 47-59. Sembra indirizzato il match, ma negli ultimi dieci minuti parte la rimonta degli Spartans che si concretizza nell’ultimo minuto; i Trashmen avrebbero l’ultimo tiro, che viene sbagliato. Finisce 75-74, con Urbania, vincente su Cagli 73-54, che rimane a due vittorie di distanza dalla vetta.

Pesante sconfitta per la Lupo Pantano che perde le distanze dal Cus Urbino quarto, vittorioso agilmente in casa 79-50 contro i Real Pirates, nella trasferta di Acqualagna; le premesse sono più che positive per la formazione pesarese, avanti nel primo quarto 7-17 e capace inoltre di riprendersi il vantaggio (48-55) nel terzo periodo dopo aver subito la rimonta di casa. Ma nell’ultimo quarto si spegne nuovamente la lampadina, Acqualagna infila ben 5 triple e vince in rimonta 75-65. Perde infine l’Asd Candelara, che non riesce a levarsi dall’ultimo posto in classifica, perdendo in casa contro Metauro Basket 59-68.

l.s.