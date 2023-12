Divisione regionale. La Vuelle cinica con gli Spartans

Nella Divisione regionale 2 comanda la Vuelle A allenata da coach Longoni, spietata e cinica la scorsa giornata nello scontro al vertice contro gli Spartans e ancora di più nella giornata appena conclusa, con Candelara come avversaria. Il punteggio finale della sfida recita 63-36 per i padroni di casa, eppure la VL A nel primo tempo è stata messa sotto da Candelara che guadagna un vantaggio di tre punti a fine primo quarto e se lo conserva anche in tutto il secondo parziale (23-25 all’intervallo). La forza dell’essere la prima della classe esce nel terzo quarto, dove la Vuelle piazza un mortifero parziale di 22-4 che li porta sul +16 per poi allungare ulteriormente negli ultimi minuti fino al +27 finale. Dietro la VL A vi è Urbania, la quale ha anch’essa zero sconfitte ma una partita da recuperare e quindi dietro in classifica, al momento a pari merito agli Spartans (a riposo questa giornata), vincente questo weekend contro il Basket Metauro 48-39. Vincono e rimangono a pari merito il Cus Urbino e la Lupo Pantano, quest’ultima 74-58 contro il Basket Fanum mentre la prima con ben più patemi contro i Trashmen 58-60. Gli urbinati infatti comandano tutta la partita tenendo fisso il +8 prima di subire la rimonta nel finale che per poco non si tramuta in sorpasso. Vince e respira un pò in classifica la Real Pirates, la quale supera Acqualagna 77-71 sfruttando il vantaggio ottenuto nel primo tempo trascinata dai 26 punti di Martini e dai 17 di Diakhoumpa. Con lo stesso esatto punteggio di 77-71 cade infine Montecchio contro Cagli restando così all’ultimo posto.

l.s.