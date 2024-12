Domenica la virtus al bigi. È febbre da derby. Biglietti quasi esauriti

Sta crescendo a dismisura l’entusiasmo per il derby con la Virtus Bologna, in scaletta per domenica prossima alle 20 al ‘PalaBigi’.

A conferma di questo, ieri la Pallacanestro Reggiana ha comunicato come fossero ancora disponibili pochissimi biglietti (ieri pomeriggio 200), quasi esclusivamente nel settore Curva non numerata, che possono essere acquistati su Vivaticket, allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini e in sede giovedì e venerdì dalle 10 alle 13.

È però facile prevedere che nel giro di poche ore si arrivi al tutto esaurito che sarebbe il primo stagionale per i colori biancorossi.

Per questa prima importante sfida del nuovo anno, penultima giornata del girone d’andata, coach Priftis dovrebbe anche riabbracciare il cecchino Jamar Smith (foto) che è già clinicamente guarito dalla lesione all’adduttore della gamba sinistra (è ai box dal 1 dicembre) e scalpita per scendere in campo il prima possibile.

Se non sarà con le Vu-Nere – che per la prima volta in questa stagione hanno vinto due partite consecutive in Eurolega, con Barcellona e Asvel – l’appuntamento per il veterano della Unahotels sarà semplicemente rimandato di pochi giorni, visto che mercoledì 8 gennaio ci sarà gara 1 dei play-in di Basketball Champions League a Bonn.

Francesco Pioppi