Dr1. Il Tiberius la spunta. Riccione si arrende

Nel super derby di Dr1 della Sforza, a gioire è il Tiberius di Brienza, che dopo un supplementare batte 76-69 Riccione. Il finale è da cardiopalma. Riccione impatta dalla lunetta, i padroni di casa sbagliano con Amadori e l’ultimo tiro di Curcio scheggia solo il ferro (63-63). Nell’overtime è ancora parità per un minuto e mezzo, poi Buo, Calegari e Innocenti chiudono i conti. I tabellini, Tiberius: Del Fabbro 19, Gamberini ne, Buo 14, Campajola 12, Innocenti 11, Calegari 8, Nuvoli 7, Serpieri 4, Amadori 1, Antolini, Fascicolo ne. All.: Brienza. Riccione: Rosario Cruz 30, Amatori 11, Ka 9, Gori 8, Bonfè 6, Curcio 3, Diakhoumpa 2, Renzi, Mariotti, Protti, Mainetti, Capelli. All.: Ferro.

Niente da fare invece per Villa, che cade a Bertinoro col Gaetano Scirea (81-78) nonostante il ventello di Zannoni e Signorini. Il tabellino: Vandi 9, Zannoni 23, Tamburini 3, Polverelli 7, Guiducci 7, Signorini 21, Bollini 8. All.: Miriello.