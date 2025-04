Dragons Prato pronti per i playoff: sfida alla capolista Fides Montevarchi

Prove di playoff per i Dragons Prato, che a due turni dalla fine della regular season hanno già messo in saccoccia la qualificazione alla post season e possono affrontare oggi la capolista Fides Montevarchi senza patemi d’animo. Anzi, visto la caratura dell’avversario, sarà appunto una specie di esercitazione in vista del post season. "Quello che dobbiamo fare ora – afferma alla vigilia il coach Edoardo Banchelli – è recuperare i piccoli infortuni e gli acciacchi derivanti dalle tante partite giocate. Con la capolista darò spazio ai ragazzi più giovani che fino ad ora hanno avuto pochi momenti a disposizione, dovremo stare attenti a prevenire ogni tipo di infortunio e cercherò di spalmare i minuti fra tutti i componenti della rosa". Il Montevarchi è un avversario molto tosto. Ha perso una sola partita in stagione. "Ci restano due partite di regular season che saranno un test per i playoff – conferma il pivot Leonardo Salvadori – come quella col Montevarchi che è abbondantemente primo in classifica e poi quella di Bottegone che è ancora in lotta per i primi otto posti e quindi saranno due sfide utili per non calare di intensità e concentrazione e dove dovremo dare tutto". A Montevarchi palla a due alle ore 18. L’altra pratese Sim Tel Union Basket, altrettanto qualificata per i playoff, scenderà invece sul parquet domani alle Toscanini per affrontare l’Agliana. Queste le altre gare della penultima giornata: Pino Firenze-San Vincenzo, Sansepolcro-Fucecchio, Bottegone-Pontedera, Cus Firenze-Sancat Firenze, Cus Pisa-Valdisieve. La classifica della serie C: Fides Montevarchi 46 punti; Dragons Prato 36; Agliana 32; Sancat 30; Pino 28; Valdisieve e Union Prato 26; Fucecchio, San Vincenzo e Bottegone 20; Sansepolcro 18; Pontedera 14; Cus Firenze 12; Cus Pisa 8.

Massimiliano Martini