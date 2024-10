E-Work, gara in diretta Rai

Sarà sotto i riflettori di Rai Sport Hd (canale 58) il debutto dell’E-Work al PalaBubani. Faenza - Battipaglia è infatti la prima partita dal campionato ad essere trasmessa in diretta televisiva, con l’inizio che è stato fissato alle 15 di domenica su richiesta della Rai per esigenze di palinsesto e per dare alla pallacanestro femminile di serie A1 maggiore visibilità, non sovrapponendola ad altri eventi sportivi. Da stasera sarà invece trasmessa l’Eurolega dove partecipano Schio e Venezia. E-Work – Battipaglia sarà un big match a tutti gli effetti, oltre che il remake del primo turno degli scorsi playout dove a vincere furono le romagnole, perché in palio ci saranno punti pesanti per la salvezza ed infatti per le ragazze di coach Seletti sarà già un primo test stagionale da non fallire.

Faenza dovrebbe presentarsi al completo, ‘evento’ mai accaduto in stagione dalla prima amichevole, e schiererà la nuova arrivata Parzenska, mentre le campane, ancora a secco di vittorie e reduci dal pesante passivo subito a Schio, sperano di recuperare qualcuna delle infortunate: nell’ultimo turno ha dovuto rinunciare a Vojtulek, Pavic, Smorto e Seka. Il calendario casalingo dell’E-Work ha avuto un’altra variazione per evitare la concomitanza con una gara interna dei Blacks, dando così la possibilità a tutti gli appassionati faentini di pallacanestro di poter assistere ad entrambe. Sabato 2 novembre la squadra di coach Seletti riceverà Sesto San Giovanni alle 20.30, mentre il giorno successivo alle 18 giocheranno i Blacks con Agrigento. Sabato 25 gennaio saranno invece i Raggisolaris ad anticipare con Desio (20.30) e la domenica l’E-Work riceverà Schio alle 18.

L’unica concomitanza resta quella di domenica 15 dicembre quando ci saranno E-Work – Castelnuovo Scrivia e Blacks – Vicenza alle 18, rispettivamente al PalaBubani e al PalaCattani.

Luca Del Favero