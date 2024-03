E-Work, serve più grinta. Cvijanovic ancora out

La domenica da incubo dell’E-Work è già alle spalle, ma è chiaro che la prestazione di Schio deve essere analizzata e non considerata un semplice incidente di percorso. Il -53 in casa del Famila (soltanto nel novembre del 2021 le faentine avevano fatto peggio in A1 perdendo di 57 in casa con Venezia) non porta di certo strascichi nella classifica, ma gli zero tiri liberi conquistati e i 37 punti segnati di cui soltanto 2 nell’ultimo quarto, devono essere subito cancellati, perché fondamentale sarà avere l’atteggiamento giusto anche nelle sconfitte in vista dei playout. L’E-Work ha confermato che se viene aggredita sin dalla prima azione perde subito tutte le sue certezze e non è un caso che Seletti abbia spesso rimarcato che le loro avversarie rialzano la testa nel secondo tempo dopo aver sottovalutato la sua squadra nei primi venti minuti. Bisognerà che le manfrede riescano a reggere l’urto, ma non sarà semplice farlo nelle prossime settimane, avendo rotazioni ridotte e non potendo disporre di Cvijanovic (foto), out per un problema fisico. La slovena ha riportato uno stiramento in un muscolo tra la coscia e l’anca e sicuramente domenica non sarà in campo nella gara casalinga con Campobasso. Ad inizio della prossima settima si sottoporrà ad una ecografia per stabilire se l’infortunio sarà in via di guarigione e se potrà ritornare ad allenarsi. Quasi impossibile è dunque un recupero per il turno prepasquale a Sesto San Giovanni di sabato 30 e più probabile è il rientro per la gara di sabato 6 al PalaBubani con Roma.

Anche con Campobasso dunque si prospetta un match proibitivo, considerando anche l’ottimo momento di forma delle molisane che hanno inflitto domenica la seconda sconfitta in campionato alla capolista Venezia, ma più che il risultato, i tifosi chiedono una prestazione di carattere e di grande agonismo, perché l’obiettivo è sempre quello di arrivare pronti agli spareggi salvezza che inizieranno il 28 aprile. Ieri intanto si sono conclusi i due giorni di raduno della nazionale sperimentale del commissario tecnico Andrea Capobianco tenutosi a Castel San Pietro, a cui ha preso parte anche Spinelli.

Luca Del Favero