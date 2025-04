Eco Peg Varedo in lotta per i playout: sfida decisiva contro Basket Seregno

Le due recenti vittorie e uno stato di forma sicura in miglioramento hanno riacceso la speranza in casa Eco Peg Varedo che fino a meno di un mese fa sembrava spacciata e con un piede e tre-quarti in Divisione Regionale 1 mentre oggi, con ancora due partite da disputare, in piena lotta per qualificarsi in extremis ai playout anche per l’ottima situazione negli scontri diretti con le due dirette concorrenti. Per farlo però dovrà vincere ancora, almeno una partita e sperare che la Robur et Fides Somaglia non lo faccia.

E la prima occasione arriva domani alle 18 al PalaSomaschini contro un Basket Seregno in crisi di risultati e che ha patito diverse assenze nelle ultime partite, già condannato a giocarsi la permanenza in categoria agli spareggi.

Non ci sono partite banali nella penultima giornata di regular season di Serie C perché anche Nuova Argentia Gorgonzola-Fortitudo Busnago è uno scontro diretto tra due delle quattro squadre bloccate a quota 22, a cavallo tra playoff, salvezza e playout. A Busnago han già fatto tutti i calcoli: con una vittoria almeno il nono posto è assicurato e non è cosa da poco.

Messa in saccoccia la salvezza si può pensare alla settima o all’ottava posizione.

Stesse aspirazioni per la Galvi Lissone a cui si richiede una reazione dopo il -28 casalingo contro Settimo Oggi alle 17.15 l’impegno a Milano contro la Bocconi è tutt’altro che facile specie per una squadra che due settimane fa si è sbloccata dopo quattro mesi in trasferta.

Ro.San.