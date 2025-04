EHE Sport Academy camp a Fuerteventura: pallacanestro e crescita personale per giovani atleti

Una settimana di academy per far crescere i ragazzi, non solo dal punto di vista tecnico. Una settimana di pallacanestro e crescita personale sul bordo dell’Oceano Atlantico, a Fuerteventura, isola subtropicale delle Canarie (Spagna), situata nell’Oceano Atlantico, a circa 120 chilometri al largo della costa africana. È questa l’essenza dell’"EHE Sport Academy camp" che, dal 19 al 26 giugno prossimi, vuole essere una opportunità per ragazzi dai 13 ai 19 anni, con l’obiettivo di curare, non solo l’aspetto tecnico sul parquet e migliorare i propri fondamentali, ma anche la salute fisica e mentale e l’alimentazione dei giovani atleti.

EHE è l’acronimo di "Elixir Harmony Engagement", il nuovo brand di Luca Fontana, per anni presidente della Polisportiva Capannori, dove ha fatto crescere un movimento di centinaia di tesserati tra pallacanestro, pallavolo e altri sport.

"Il nostro obiettivo – spiega Luca Fontana – è far vivere a questi ragazzi una settimana che permetta loro di crescere come persone e di portarsi a casa un’esperienza significativa. Per questo abbiamo curato ogni aspetto nei minimi dettagli, con uno staff qualificato che integrerà la parte di pallacanestro con il fitness, la nutrizione e una particolare attenzione alla salute dei giocatori".

"È inoltre previsto – aggiunge Fontana – un programma di interventi in video con professionisti".

Di qualità anche la struttura alberghiera, visto che la Playitas Resort, sulla parte orientale dell’isola di Fuerteventura, è una struttura che lavora abitualmente con società professionistiche e club: dal ciclismo alla pallacanestro, passando per il padel e il triathlon, per un totale di 28 sport che possono essere praticati nella struttura.

Il "camp" si svolgerà su un turno unico, dal 19 al 26 giugno. Per informazioni e iscrizioni: https://link.me/ehe_sport_academy.

Massimo Stefanini