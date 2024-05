EPILOGO AMARO. In semifinale avanti solo 1’34“ in tre gare

Una stagione ricca di affermazioni segnata però anche da un record negativo, proprio in chiusura di campionato. Sì, perché la semifinale contro Trieste, per i biancorossi, si è rivelata un lungo ed inesorabile inseguimento durato quasi 120’ di gioco: la durata delle tre partite disputate.

Forlì, infatti, ha guidato per pochissimi minuti nel punteggio. In occasione di gara1, la tripla di Valentini ha inaugurato la serie con la bomba del 3-0 dopo 8“. I giuliani, quindi, hanno messo la freccia dopo 1’26“, con la bomba di Candussi, e non hanno più alzato il piede dall’acceleratore. Per il successivo vantaggio romagnolo si è poi dovuto attendere addirittura fino a gara3. Quando cioè capitan Cinciarini ha segnato dalla lunga distanza il 10-11, ridando fiducia ai biancorossi. Ma soltanto per 16“, perché poi Brooks ha siglato il sorpasso dalla lunetta e Trieste ha preso il largo.

Insomma, nel complesso l’Unieuro è stata avanti nel punteggio appena 1’34“ di gioco, per di più sempre nelle fasi iniziali delle sfide. Davvero troppo poco per spaventare gli avversari.

s. c.