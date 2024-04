Esami in corso. Ieri un’ecografia, senza esito preciso. Oggi il verdetto con la risonanza magnetica

Una giornata, come si temeva, interlocutoria. Ieri mattina Kadeem Allen è stato sottoposto a un’ecografia al tendine d’Achille della gamba sinistra infortunatosi domenica a Latina, dopo 2’41’’ nel corso del terzo quarto, quando dopo aver sbagliato un tiro da tre da posizione centrale, tornando in difesa è scattato per cercare di recuperare sul Parrillo. L’ecografia infatti, come spesso accade in questi casi, effettuata a distanza ravvicinata dal trauma, non ha dato un esito chiaro e limpido, per cui dopo la visita a cui lo ha sottoposto l’ortopedico del club, il dottor Mirco Lo Presti, una diagnosi definitiva e una visione più chiara del problema si avrà oggi quando Allen effettuerà una risonanza magnetica. Il comunicato del club dice "che sono in corso indagini diagnostiche relative al tendine d’Achille della gamba sinistra" e che "seguiranno aggiornamenti".