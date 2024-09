Evento dalle 19.30 al palasport di via Sapinia. La squadra si presenta ai Romiti

Giornata di grande festa, quella di oggi, in casa biancorossa. Nel tardo pomeriggio di oggi si terrà infatti la presentazione ufficiale di squadra e staff ai tifosi. L’appuntamento è fissato per le ore 17.30 di questo pomeriggio al Villa Romiti, quando le ‘danze’ cominceranno con un allenamento di capitan Cinciarini e compagni a porte aperte. A seguire, alle ore 19.30, spazio alla presentazione vera e propria. Una prima occasione per conoscere i nuovi beniamini, al termine della quale la società offrirà ai presenti piadina e birra per un ulteriore momento di condivisione.

Sempre presso il Villa Romiti, nel pomeriggio di oggi, nell’ambito dell’evento organizzato dal club, sarà inoltre possibile sottoscrivere il proprio abbonamento stagionale per tutte le partite casalinghe della squadra di Antimo Martino. All’ingresso del palasport, inoltre, sarà allestito anche il corner merchandising dedicato agli appassionati. Domani scade il periodo di prelazione dei vecchi abbonati per le poltroncine della scorsa stagione: poi quei posti potranno essere prenotati anche dai nuovi.

s. c.