Fabo a Roma per sognare. Ecco la maglia ’speciale’

Per la Fabo Herons Montecatini queste final four di Coppa Italia LNP, a cui gli "aironi" prenderanno parte sabato e domenica, sono della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E per celebrare al meglio l’occasione la dirigenza rossoblù non ha voluto lasciare nulla al caso, studiando tutto nei minimi particolari. A cominciare dalle divise "special edition" ideate appositamente per la kermesse romana e presentate ieri a mezzogiorno nella sala consiliare del municipio di Montecatini Terme: una bianca, l’altra di un blu molto più scuro rispetto a quella tradizionale da trasferta, entrambe con un airone stilizzato con i colori della bandiera italiana su un fianco, sul petto il logo della Coppa Italia e la scritta "Montecatini Terme" sulla schiena: "Ci siamo permessi di inserirla perché ci sentiamo rappresentanti non solo di una città ma di un territorio intero – ha spiegato il numero uno rossoblù Andrea Luchi –. Il carburante nello sport sono i sogni, quando mille giorni fa la nostra società ha mosso i primi passi tutti noi sognavamo di poter partecipare a manifestazioni del genere, vincere le partite di regular season è fondamentale ma le emozioni più grandi le danno le gare da dentro o fuori come quelle dei playoff o di Coppa Italia. Quella che presentiamo oggi quindi è una maglia che è già parte della nostra storia, e che nella storia, indipendentemente dal risultato sul campo, rimarrà".

Perché storico è l’appuntamento, per gli Herons, alla loro prima partecipazione ad una fina four di Coppa Italia di Serie B, ma anche per la città termale, come ha sottolineato anche il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini durante la conferenza stampa: "Grazie alla Fabo Herons Montecatini il nome della nostra città torna alla ribalta nazionale, e lo fa tramite la pallacanestro, come non succedeva da tantissimi anni. Di questo l’amministrazione comunale è felice e orgogliosa, speriamo di poter organizzare una conferenza stampa anche la prossima settimana per celebrare la conquista della coppa". E’ quello che sperano anche coloro che le maglie speciali le indosseranno a partire dalle ore 14 di sabato, ovvero i giocatori rossoblù. Davanti a loro però ci saranno tre delle squadre più forti della categoria, a cominciare dalla Liofilchem Roseto, già vincitrice della coppa in passato e primo ostacolo per Nicola Natali e compagni sulla strada che porta al trofeo: "Per me tornare a Roma, in alcuni dei luoghi che hanno caratterizzato la mia infanzia, da capitano della squadra della mia città genera un mix di emozioni difficile da descrivere – ha confessato il capitano rossoblù – Per società e squadra invece è un’opportunità incredibile, che ci siamo guadagnati con il lavoro e con i risultati del girone di andata: quale sarà l’esito non dipende solo da noi perché gli avversari sono fortissimi e molto agguerriti, quello che dobbiamo fare noi giocatori è cercare di non avere rimpianti, dare tutto quello che abbiamo sul parquet senza lasciare nulla di intentato".

Filippo Palazzoni