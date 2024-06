Faenza e Ravenna verso il girone sud. Ma nessuna trasferta in Sicilia

Blacks e OraSì si stanno preparando a viaggiare nel Sud Italia, ma almeno si risparmieranno le trasferte in Sicilia. Questo è il quadro che sta emergendo riguardo alla composizione dei gironi, che sarà resa nota soltanto dopo il Consiglio Federale del 15 luglio che ufficializzerà i nomi delle iscritte. Il quadro delle aventi diritto alla B Nazionale si è completato domenica con Fidenza, ma al momento le partecipanti sono 40 invece che 42 (Ozzano ha chiesto il riposizionamento in B Interregionale e il titolo rimasto vacante dopo lo scambio di sede tra Orzinuovi e Treviglio decadrà), ma le defezioni potrebbe aumentare.

I ripescaggi ci saranno soltanto in caso di un numero dispari di partecipanti o se le iscritte saranno inferiori a 36. Ad oggi l’ipotesi più probabile è che Faenza e Ravenna siano nel girone Sud composto da Emilia Romagna (Faenza, Fidenza, Fiorenzuola, Andrea Costa Imola, Virtus Imola, Piacenza e Ravenna), Marche (Fabriano e Jesi), Abruzzo (Chieti e Roseto), Puglia (Bisceglie, Ruvo di Puglia e San Severo), Lazio (Cassino, Npc Rieti, Latina, Luiss Roma e Virtus Roma) e Campania (Sant’Antimo). Anche nel caso in cui ci dovesse essere la divisione tra Emilia e Romagna, per Blacks e OraSì non cambierebbe lo scenario, dovuto al fatto che l’Italia sarà divisa orizzontalmente in Nord e Sud. Le siciliane hanno espressamente richiesto di andare al Nord per maggiore comodità con gli aeroporti che le garantirebbero di raggiungere con maggiore facilità i campi di gioco.

Sul fronte mercato, i Raggisolaris dopo Begarin e Galassi hanno salutato anche Papa che per motivi di lavoro scenderà di categoria. Altre trattative di rinnovo sono in corso, ma dovrebbero restare Vico, Poggi e Siberna, mentre Poletti e Tomasini hanno il contratto anche per la prossima stagione. Quest’ultimo sta lavorando per rimettersi in forma dopo l’intervento alla cartilagine del ginocchio destro dello scorso gennaio e lo staff medico faentino lo sta monitorando giornalmente per valutarne le condizioni fisiche. Per quanto riguarda gli acquisti, si parla di di un interessamento per due under del 2004: il riccionese Lorenzo Zangheri, ala piccola nell’ultima stagione a Latina in A2 ma formatosi all’Aquila Basket Trento, e per il lughese Lucio Martini, pivot di 212 cm, reduce da una stagione positiva all’Andrea Costa Imola.

Sul fronte OraSì tutto invece tace e si attende di conoscere il futuro di Bottaro, che si dice sia ad un passo dall’accettare la proposta di Torino, formazione di A2, che gli ha offerto un importante ruolo dirigenziale. La certezza è che ci sarà una rivoluzione nell’organico e il primo ad accasarsi è stato Paolin, che ha firmato con Omegna.

Luca Del Favero