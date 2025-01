Faenza, fai vedere chi sei. Gennaio caldo per i Blacks

Dalla capolista al derby con la Virtus Imola. Il mese di gennaio sarà molto intenso per i Blacks, che giocheranno sei partite in soli venticinque giorni. Si parte domenica in casa contro Legnano, regina del girone, match nel quale i Raggisolaris cercheranno di mantenere l’imbattibilità del PalaCattani, mai violato nelle otto gare disputate. Vincere domenica permetterebbe di chiudere al terzo posto il girone d’andata, un risultato ben oltre le aspettative estive. Domenica 12, inizierà il girone di ritorno sul campo di Ragusa, ultima della classe ma da non sottovalutare, poi mercoledì 15 alle 20.30 arriverà Lumezzane al PalaCattani dove dovrebbe esserci l’ex Tomasini, ad un passo dal club lombardo (firmerà la prossima settimana). Domenica 19 ci sarà la trasferta a Treviglio, secondo forza del girone ma sconfitta all’andata dai Blacks, unico turno di campionato del girone di ritorno posizionato come quello d’andata, in un calendario che per la prima volta sarà asimmetrico, ovvero con le gara di andata che non corrispondono a quelle di ritorno.

Sabato 25 i Blacks ospiteranno Desio alle 20.30 e mercoledì 29 alla stessa ora saranno di scena sul campo della Virtus Imola, partita anticipata di un giorno vista la squalifica del PalaRuggi data all’Andrea Costa Imola, che ha tolto la contemporaneità degli incontri delle due imolesi e la necessità della Virtus di posticipare a giovedì 30. Attesa ci sarà per il ritorno al Ruggi di Magagnoli, storico capitano dalla Virtus, e l’altro ex sarà Zangheri, che ha salutato Faenza qualche settimana fa.

I Blacks arrivano a questi appuntamenti con la voglia di riscattare il ko di Fiorenzuola dove ha lasciato per strada punti preziosi e nelle prossime giornate avrà anche il vero Ammannato, che sta lavorando per riprendere la migliore forma fisica dopo i problemi alla schieni avuti nei mesi scorsi. Il lavoro atletico sta procedendo bene e nei minuti in cui ha fino ad ora giocato, ha mostrato di essere molto utile nel gioco della squadra a livello difensivo mettendosi al servizio del gruppo.

Luca Del Favero