Fava: "Sella unita per la salvezza. Siamo pronti a fare ogni sforzo"

"Cento: restiamo fiduciosi". Fermi tutti, parla il presidente. In uno dei momenti più complicati dal ritorno in Serie A, Gianni Fava parla a città e tifosi, facendo scudo attorno alla società e guardando avanti con ottimismo, fiducioso che presto le cose torneranno a sistemarsi, nonostante un avvio con una sola partita vinta e sei perse. "In questo momento della stagione, riteniamo importante rivolgerci ai nostri tifosi e a tutti coloro che sostengono la Benedetto XIV per condividere con serenità una riflessione sul percorso che abbiamo intrapreso insieme – comincia così il comunicato a firma del numero uno biancorosso, sempre a sostegno del gruppo, a maggior ragione ora che la strada è in salita –. Siamo consapevoli delle difficoltà incontrate finora, anche a causa di un calendario iniziale particolarmente impegnativo per una squadra giovane e rinnovata. Tuttavia, restiamo fiduciosi nella nostra visione e determinati a costruire un progetto solido, che richiede pazienza, fiducia e il sostegno di tutti. Un aspetto particolarmente incoraggiante – prosegue Fava – è la crescita del nostro pubblico nelle partite casalinghe, un obiettivo su cui la società ha puntato con convinzione per rendere la Baltur Arena sempre più viva e partecipata. Il sostegno della nostra curva, presente sia in casa che nelle trasferte, è per noi una forza irrinunciabile, e vogliamo ringraziare chi ci segue ovunque. La loro presenza rappresenta un valore fondamentale per tutto il progetto Benedetto XIV –. Tutti uniti verso la salvezza, obbiettivo che per squadra e dirigenza vale come uno Scudetto –. La società resta vigile e attenta su ogni aspetto della stagione, e con tutte le nostre forze ci impegniamo a mantenere la categoria, un obiettivo che consideriamo primario. Siamo certi che, se dovessero verificarsi delle difficoltà, in modo responsabile e con grande sforzo riusciremo a raggiungere questo traguardo a fine stagione. Concludiamo rivolgendo un appello alla città e alle sue realtà economiche, amministrative e sociali: il cammino verso la salvezza richiede il supporto di tutti. La passione dei tifosi è una forza insostituibile, e siamo certi che, con il sostegno di ognuno, supereremo questo momento delicato e raggiungeremo i nostri obiettivi. Ci auguriamo di vedere i nostri tifosi presenti anche domenica prossima – conclude Fava –, pronti a sostenere la squadra in quella che può rappresentare una tappa importante della nostra stagione. Con i migliori auspici, Sempre forza Benedetto XIV e Sella Cento!". La carica del presidente, quella che servirà ai biancorossi per uscire dalla crisi di sconfitte già domenica con Brindisi. Match in cui dovrebbe tornare a disposizione Sperduto, rimasto in panchina con Cantù a causa di un problema ad una mano ma che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Intanto, la società resta vigile sul mercato esterni: forte è infatti l’interesse per il play/guardia classe ’97 Gabriele Romeo, visto in passato a Latina e all’Eurobasket Roma.

Giovanni Poggi