"Ferrara, adesso viene il bello. La gente sta tornando al palasport"

"La città si sta riavvicinando alla pallacanestro, la squadra è dove doveva essere: ora viene il bello". A Fabio Bulgarelli servì una sola stagione per riportare l’allora Mobyt dal purgatorio della B2 al palcoscenico nazionale: era la squadra di Ferri e Benfatto, di Maggiotto e Cortesi, una vera e propria corazzata per la categoria. E infatti la promozione arrivò in carrozza, dominando il campionato dalla prima all’ultima giornata: percorso diverso per Ferrara Basket, passata da tante difficoltà durante l’anno, ma secondo Bulgarelli in piena corsa per il salto di categoria.

"Innanzitutto voglio fare i miei complimenti al gruppo societario, dopo anni in cui si avvertiva un certo scollamento tra la città e la sua squadra di basket, quest’anno si respira veramente un’aria nuova. Io stesso ho ritrovato la voglia di venire al palasport: grande merito va dato al lavoro di Stefano Michelini, e sono convinto che gli appassionati potranno stare tranquilli anche in futuro".

L’ex patron della Pallacanestro Ferrara analizza il momento dei biancazzurri: "E’ stata una serie tosta e combattuta, quella con la Gardonese, ma portata a casa con merito. Ora arriva Fidenza, squadra secondo me inferiore alla nostra: è un roster molto giovane, che potrebbe pagare qualcosa in termini di esperienza. Tanto dipenderà dalla partita di domani, se Ferrara riuscisse a vincerla avrebbe la strada spianata per un posto in finale. La cosa che mi piace è questo mix tra giovani ed esperti: finalmente si è creato questo connubio importante con la Vis, e vedere in campo Romondia, Yarbanga e Sankaré è un piacere per gli occhi oltre che un orgoglio per la città.

Mi è stato detto che a causa di alcuni lavori del Pnrr la Vis perderà per un po’ di tempo almeno un paio di palestre, bisognerà trovare una soluzione per far sì che i ragazzi continuino ad allenarsi".

Bulgarelli ricorda i primi passi da presidente: "Devo dire che all’inizio ero stato fortunato, la piazza veniva da anni importanti in A1 e A2, e nonostante la ripartenza dal basso c’era entusiasmo sia tra i tifosi che tra gli sponsor. Avevamo costruito una squadra che non c’entrava nulla con la categoria, ora i tempi sono cambiati, non è facile trovare risorse a Ferrara e per questo rinnovo i complimenti a chi sta conducendo la nave. Finalmente non c’è più un uomo solo al comando, ma un gruppo serio che vuole il bene della pallacanestro cittadina: e col lavoro che stanno facendo fuori dal campo, in caso di promozione in B1, sono convinto che tornerà ancora più gente al palasport".

Jacopo Cavallini